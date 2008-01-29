Добкин говорит, что его покусал Луценко

Вчера в Верховной Раде спикер парламента Арсений Яценюк встретился с мэрами областных центров, председателями местных советов и председателем Верховной Рады Крыма.

Во время встречи обсуждались бюджеты местного самоуправления и административная реформа.

Михаил Добкин заявил журналистам, что перевыборы городского председателя и городского совета в Харькове – всего лишь пиар-кампания.

"Выборы будут согласно действующего законодательства в 2010 году, а 2011-м - выборы городского совета, - сказал мэр. - Все это красиво проплаченная пиар-кампания определенных людей. К сожалению, к ним сегодня присоединился губернатор и отдельные члены семьи президента, которые живут и работают в нашем городе. Но на сегодняшний день ни одной правовой основы для перевыборов нет", цитирует Добкина "Газета по-украински".

Издание сообщает еще об одной интересной детали: все приглашенные были одеты в официальные костюмы, а городской председатель Харькова пришел в брюках и белом свитере. На его правой руке была повязка. На вопрос собравшихся о том, что произошло, Добкин улыбнулся и сказал: "А, Луценко покусал".