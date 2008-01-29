Президент почтил память погибших в битве под Крутами

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО возложил цветы к памятному знаку Героям Крут в Киеве.

Как сообщает пресс-служба главы государства, к памятнику также были возложены венки от Верховной Рады Украины, Кабинета министров, Киевской городской государственной администрации и Киевской областной государственной администрации. Участники церемонии почтили память погибших минутой молчания.

В мероприятии приняли участие председатель парламента Арсений ЯЦЕНЮК, первый вице-премьер Александр ТУРЧИНОВ, вице-премьер Иван ВАСЮНИК, председатель Киевской областной администрации Вера УЛЬЯНЧЕНКО, министры: обороны Юрий ЕХАНУРОВ, транспорта и связи Иосиф ВИНСКИЙ, культуры и искусств Василий ВОВКУН, внутренних дел Юрий ЛУЦЕНКО, образования и науки Иван ВАКАРЧУК, по делам семьи, молодежи и спорта Юрий ПАВЛЕНКО, здравоохранения Василий КНЯЗЕВИЧ, а также представители других органов исполнительной власти, депутаты Верховной Рады.

Как сообщалось, в субботу Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО осуществит рабочую поездку в Черниговскую область для чествования памяти погибших в битве под Крутами.

По поручению главы государства сегодня, ориентировочно в 12.30, группа работников Секретариата Президента Украины возложит цветы к могиле двух участников битвы под Крутами, похороненных на Лукьяновском кладбище в Киеве.