Ощадбанк финансировал избирательную кампанию Партии регионов?

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО на встрече с руководством Верховной Рады и Кабинета министров потребовал отправить в отставку председателя правления Ощадбанка Анатолия ГУЛЕЯ.

Об этом, ссылаясь на высокопоставленных представителей коалиции, сообщает газета «Коммерсант» № 12 от 29 января.

В качестве аргумента В.ЮЩЕНКО сослался на результаты проверки Ощадбанка Национальным банком Украины. В частности, по информации газеты, НБУ обнаружил "многочисленные нарушения", о которых не мог не знать А.ГУЛЕЙ. Кроме того, Президент заявил, что располагает информацией о "нецелевом использовании средств Ощадбанка" во время избирательной кампании. "Деньги направлялись на финансирование политической силы, представителей которой нет в этом зале", - заявил Президент, дав понять, что речь идет о Партии регионов.

При этом председатель правления Ощадбанка А.ГУЛЕЙ заявил, что ему непонятна мотивация высказанных ему претензий. Комментируя заявление относительно финансирования Ощадбанком политических партий, он отметил, что "в результатах проверки Нацбанка ничего такого не указано». А.ГУЛЕЙ высказал мнение, что главу государства «неправильно информировали". Он также добавил, что смена руководства банка приведет к тому, что процесс выплаты вкладов Сбербанка СССР будет приостановлен. "Пока новый председатель разберется во взаимоотношениях с ведомствами и с руководителями на местах, пройдет несколько месяцев. А для остановки всех выплат достаточно просто разбалансировать нынешний процесс бюджетных перечислений", - сказал А.ГУЛЕЙ.

Во время совещания В.ЮЩЕНКО выдвинул еще одно требование, касающееся работы Ощадбанка. В частности, он заявил о необходимости изменить принцип формирования набсовета Ощадбанка. Сегодня в состав этого органа входит 15 членов, которых равными квотами, по пять человек, назначают Президент, правительство и Верховная Рада. Президент предложил схему, согласно которой семь членов проходят по квоте президента и семь – по квоте парламента.