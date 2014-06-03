В Крыму избили и задержали журналиста и режиссера

Об этом пострадавший журналист сообщил по телефону редакции издания.

По его словам, в травмпункт он едет в «скорой» в сопровождении полиции.

Об этом пишет Крым.Реалии.

Как сообщил Мокрушин, их с Мельниковымзадержали на улице «бойцы самообороны» и отвели в свой штаб. При допросе и избиении присутствовали бывший участник общественного совета при Совмине Александр Юрьев и депутат горсовета Симферополя Анатолий Петров.

Они были свидетелями пыток журналистов, однако не вмешались в происходящее, отметил Мокрушин.

Читайте такжеВ Крыму казаки напали на прихожан церкви Киевского патриархата

По словам журналиста, его избили в область почек и печени, а Владлена Мельникова ударили головой об стекло. У них отобрали телефоны, которых «изучили» «самообороновцы». Кроме того, те зашли на страницы журналистов в соцсети.

«Нас перестали бить, как только приехали сотрудники полиции. Они просидели с нами в штабе «самообороны» два часа, и лишь после моих уговоров «самообороновцы» вызвали скорую. Сейчас меня везут в 6 городскую больницу, а Влада – в Центральный РОВД», – сообщил Мокрушин.