Яценюк летит в Крым

Председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК сегодня с рабочим визитом вылетит в Автономную Республику Крым.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе парламента, визит будет продолжаться два дня.

Программой поездки во вторник предусмотрена встреча председателя ВР с представителями сельских и поселковых советов, жителями Симферопольского района Автономной Республики Крым по проблемам самозахвата земельных участков. В этот же день А.ЯЦЕНЮК выступит в прямом эфире Государственной телерадиокомпании «Крым» и Черноморской телерадиокомпании.

В среду, согласно программе визита, председатель Верховной Рады Украины осмотрит самоподъемную плавающую буровую установку «Таврида», которая осуществляет испытание пробуренной скважины на Одесском газовом месторождении в северо-западной части Черного моря в 100 км от береговой линии, ознакомится с функционированием Глебовского подземного хранилища газа, проведет встречу с руководителями и работниками Управления подземного хранения газа ГАО «Черноморнефтегаз» и рабочее совещание с руководством ГАО «Черноморнефтегаз» по вопросам активизации освоения углеводородных ресурсов украинского сектора Черного и Азовского морей.

А.ЯЦЕНЮК также проведет совещание с членами президиума Верховной Рады АРК, председателями сельских, поселковых, районных, городских советов, и встретится с ректорами высших учебных заведений Крыма и представителями студенческого самоуправления.