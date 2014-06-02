Bloomberg: Путин делает паузу, так как из-за нестабильности России инвесторы опасаются вкладывать в нее деньги

В статье Ксении Галушко и Гали Павливой под названием «Путин делает паузу, так как из-за нестабильности России инвесторы опасаются вкладывать в нее деньги» на сайте Bloomberg.com говорится о том, что территориальные амбиции Владимира Путина наткнулись на финансовые рынки.

В то время как президент России размышляет над тем, какие дальнейшие шаги следует предпринять в Украине, инвесторы дали его ближайшему окружению время подумать. После того как Путин аннексировал Крым в марте, разгневав международное сообщество, нестабильность на российских фондовых рынках возросла до самого высокого уровня с 2009 г. Скачки рубля по отношению к евро стали самыми большими за всю историю, в то время как ожидаемые колебания валюты по отношению к валютам развивающихся стран стали самыми высокими за два года.

Поэтому инвесторы не особо хотят делать ставку на страну, экономика которой близится к рецессии и зависима от природных ресурсов, без которых ее рост невозможен. Хотя Владимир Путин очень хочет утвердить власть своей страны в мире, вторжение в восточную Украину спровоцировало бы введение более жестких международных санкций и могло бы ускорить отток капиталов из России.

«Мы оказались в ситуации, когда наибольшее значение имеет рынок, политики вынуждены прислушиваться и приспосабливаться», – сказал во время телефонного разговора 29 мая Мансур Мамедов, менеджер по денежным операциям в московской компании Kazimir Partners, которая контролирует акции развивающихся рынков общей стоимостью 300 млрд. долл. «Нестабильность можно сравнить с цунами, и было бы логично предположить, что политики должны были осознать, что цена российской экспансии в Украину будет слишком высокой для экономики, которая замедлила темпы своего роста».

Колебания цен российских акций достигли более чем четырехлетнего максимума по сравнению с акциями развивающихся рынков. Историческая волатильность индекса ММВБ (INDEXCF) в Москве достигла 29,7 % 30 мая, что почти в три раза превышает уровень индекса развивающихся рынков MSCI Emerging Markets, хотя еще в конце февраля она составляла 12,7 %, согласно данным, собранным Bloomberg в течение 3 месяцев.

Скачки рубля

Курс рубля начал еще больше меняться после того, как США и Евросоюз ввели санкции против России, в том числе запрет на выдачу виз и замораживание активов для союзников Путина в России и Украине. Историческая волатильность российской валюты за 3 месяца выросла до 11,3 % с 7 % в конце 2013 г., согласно данным, собранным Bloomberg. В то же время, волатильность евро составила 4,4 %, в результате чего разрыв между двумя валютами составил 6,92 % 30 мая, это самый большой разрыв с момента введения единой европейской валюты в 1999 г.

Ожидаемые колебания валюты по отношению к доллару 25 апреля были самыми высокими с октября 2012 г. по сравнению с валютами развивающихся стран, таких как турецкая лира и китайский юань, согласно данным о волатильности, собранным в течении 3 месяцев Bloomberg и JPMorgan Chase & Ко.

Отток капитала

Индекс ММВБ России вырос на 1,6 % до 1,454.36 пунктов по состоянию на 11:56, когда Украина совершила первый за несколько месяцев платеж для ОАО Газпром, который, в свою очередь, дал ей еще одну неделю для того, чтобы она заплатила аванс за поставки газа в этом месяце.

Возросшая волатильность может еще больше увеличить спад экономики. «В этом году Россия столкнется со стагнацией», – сказал Герман Греф, главный исполнительный директор ОАО Сбербанк и бывший министр экономики, на Петербургском международном экономическом форуме 22 мая. Вероятность рецессии в ближайшие 12 месяцев составляет 50 %, согласно данным опроса 15 экономистов, проведенным Bloomberg.

Валовой внутренний продукт вырос на 0,9 % в первом квартале по сравнению с тем же периодом 2013 г., это самый медленный годовой рост, сообщили в Федеральной службе государственной статистики 15 мая.

Инвестиции в основной капитал упали в четыре раза в апреле, а инфляция подскочила до 11-месячного максимума в 7,3 %, когда снижение курса рубля привело к повышению цен на импорт. Произошел значительный отток капитала в размере около 55 млрд. долл. в течение первых четырех месяцев этого года, тогда как за весь 2013 г. он составил 63 млрд. долл., как сообщила 23 мая Эльвира Набиуллина, председатель центрального банка РФ.

«Никакой выгоды»

В связи с тем, что экономика России пошатнулась и все еще есть риск дополнительных санкций, Путин смягчил свою риторику сразу после победы миллиардера Петра Порошенко на украинских президентских выборах в Украине 25 мая.

Россия заявила, что уважает результаты выборов и готова вести переговоры с новым украинским лидером. Отвод российских войск от украинских границ продолжается, о чем сообщили США, уточнив, что по состоянию на 29 мая большая часть военных была отведена.

«Путин ясно понял сигнал, который отправил Запад, введя санкции», – сказала Вадим Бит-Аврагим, который помогает контролировать около 4,1 млрд. долл. московской компании Kapital Asset Management, в ходе телефонного разговора на прошлой неделе. «Он осознал, что лучше не обострять ситуацию, чтобы не сделать свою страну изгоем и не привести ее к изоляции. Это не принесет ему никакой выгоды».

Рост акций

Поскольку Путин смягчил свою позицию, США будут воздерживаться от введения дополнительных мер наказания, так считают 66 % опрошенных экономистов, по сравнению с 28 % в апреле. 84 % респондентов считают, что ЕС также будет откладывать введение санкций против России.

Снижение угрозы ужесточения санкций помогло российским акциям подняться до уровня, на котором они находились до вторжения Путина в Крым. Фондовый индекс ММВБ в этом месяце показал свой лучший результат с 2011 г., повысившись на 9,6 % в мае, не дотянув всего 0,9 % до того уровня, который был до 28 февраля. Рубль вырос на 2,2 % по отношению к доллару после того, как упал на 7,8 % в течение первого квартала. Он вырос на 2,8 % с конца февраля.

Финансовые и энергетические ресурсы России помогли ей перенести потери во время кризиса. По количеству золотовалютных резервов, общая сумма которых 468 млрд. долл., Россия занимает 5 место в мире. Страна стремилась укрепить свой ​​статус крупнейшего в мире экспортера энергии, подписав долгосрочный договор на поставку газа с Китаем в прошлом месяце, что должно снизить ее зависимость от покупателей в ЕС.

Глобальные облигации

Путин назвал «эпохальным событием» подписания договора с Китаем, переговоры о котором велись 10 лет. Согласно контракту, который государственный экспортер энергии компания Газпром подписала 21 мая, Россия должна будет поставлять Китаю газ в течение 30 лет.

В то же время, Путин намного больше полагается на мировые рынки, чем все его советские предшественники.

Россия вышла на международный рынок долговых обязательств после дефолта по внутреннему долгу в 1998 г. Компании заработали 42,5 млрд. долл. благодаря продажам валютных облигаций в прошлом году, согласно данным, собранным Bloomberg. Украинский конфликт помешал этому процессу. Ни одна российская компания не продала облигации в иностранной валюте с марта, в результате чего цена на ценные бумаги в этом году составляет всего 6,4 млрд. долл.

Валютные трейдеры и аналитики не уверенны в том, что рубль будет расти. Российская валюта упадет примерно на 3,9 % по отношению к доллару в сентябре, считают специалисты, опрошенные Bloomberg. Среди основных валют, только аргентинский песо, согласно прогнозам, может упасть еще больше в течение этого времени. Принимая во внимание опционные контракты, трейдеры считают, что на 68 % есть вероятность того, что к концу года рубль упадет до рекордно низкого уровня, который он достиг в марте.

«Восточная Украина оказалась дорогостоящей затеей и, кажется, Россия хотела бы от нее отказаться», – сказал Илья Кравец, управляющий инвестиционными исследованиями в нью-йоркской компании Daniloff Capital, во время телефонного интервью 30 мая. «Россию ждут серьезные санкции, если она захочет аннексировать другие территории Украины, и реакция рынка на это будет еще более суровой».