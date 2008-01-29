Буш: Грузия и Украина отстояли право на выборы
08:02, 29 января 2008Политика
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Президент выступил с заключительной речью
В заключительной ежегодной речи к Конгрессу президент США Джордж Буш отметил успех выборов в Грузии и в Украине.
«Последние семь лет мы наблюдали потрясающие события в истории свободы. Граждане Грузии и Украины встали на защиту права на свободные и честные выборы», - заявил Буш.
Он также отметил, что США продолжат противостоять геноциду в Судане и поддерживать свободу в таких странах, как Куба, Зимбабве и Беларусь и Бирма.
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