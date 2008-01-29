Черновецкий считает Луценко опасным для общества

Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ считает, что действия министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО свидетельствуют о его “неадекватности и опасности для общества”.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

По словам мэра Киева, «заявление министра внутренних дел по поводу того, что он считает возможным применять насилие к каждому, кто не нравится ему лично, или кого он может заподозрить в чем-то, будучи недостаточно информированным, - не только абсурдно, оно не укладывается в голову ни одному цивилизованному человеку”.

Как заявил Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ, “если министр внутренних дел гордится своим поведением и его действия не получат надлежащей оценки со стороны Верховной Рады, других высших органов государства, это не только противоречит здравому смыслу и закону – это опасно для общества”.

“Тогда нам не нужны ни суды, ни прокуратура, ни Верховная Рада. Следовательно, страну ожидает крах государственной власти как таковой. Убежден, что человек, который до сих пор занимает должность министра внутренних дел Украины и позволяет себе такие действия и такие заявления, просто неадекватен и очень опасен для общества. Я также убежден, что не только огражу права гражданина Украины от произвола со стороны правоохранительных органов, я смогу показать истинные причины неадекватного поведения господина ЛУЦЕНКО», - подчеркнул Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

Как сообщал УНИАН, 18 января после заседания СНБО между министром внутренних дел Украины Ю.ЛУЦЕНКО и мэром Киева Л.ЧЕРНОВЕЦКИМ произошла драка.

20 января Ю.ЛУЦЕНКО заявил, что не сожалеет по этому поводу и считает, что “это мужской поступок, который должен делать каждый, кто хочет жить в честном государстве”.