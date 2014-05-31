На дороге Изюм-Славянск военные обезвредили мощное взрывное устройство

Военнослужащие Вооруженных сил Украины и Национальной гвардии на трассе неподалеку Изюма обнаружили и обезвредили заложенное террористами самодельное взрывное устройство общей мощностью 6-7 кг в тротиловом эквиваленте.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства обороны Украины, взрывное устройство было обнаружено сегодня. В заряде использовался осколочно-фугасный снаряд времен Великой Отечественной войны.

Читайте такжеБоевики в Славянске ночью обстреливали украинские блокпосты из минометов«Следует отметить, что при создании взрывного устройства использовались детали иностранного производства, а сам заряд приводился в действие с помощью радиоуправляемого устройства», - добавили в МОУ.

Благодаря умелым действиям украинских военных саперов растяжка и взрывное устройство были обезврежены.