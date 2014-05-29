Люди проголосовали за досрочные парламентские выборы на президентских - Фесенко

Об этом он заявил сегодня во время круглого стола в рамках проекта «Восток+Запад», инициированного информационным агентством УНИАН, телеканалом УНИАН-ТБ и Телевизионной службой новостей канала «1+1».

Политолог сказал, что согласно ряду социологических опросов, большинство избирателей поддерживают досрочные выборы в парламент. К тому же, по его словам, это подтверждается и результатами президентских выборов, поскольку кандидат от многочисленной мощной политической фракции в парламенте - фракции Партии регионов, получил всего 3%.

“Ненормально, когда при такой поддержке на президентских выборах в партии остается огромная фракция в парламенте”, - подчеркнул Фесенко.

Читайте такжеПрезиденту не стоит искать основания для роспуска ВР - эксперт

Кроме того, он отметил, что выступает и за необходимость досрочных местных выборов, как один из путей выхода из кризиса, особенно, что касается Донецкой и Луганской областей.

В свою очередь директор военных программ центра Разумкова Николай Сунгуровский заметил, что в дискуссии о целесообразности и возможности внеочередных парламентских выборов не стоит забывать о роли гражданского общества. Сунгуровский убежден, что без влияния гражданского общества на политические процессы досрочные выборы не изменят кардинально ситуацию. “Без этого, я вас уверяю, ничего мы не построим”, - сказал он.