В статье под названием «Президенты России и Франции обсудят украинский кризис в Париже» в газете The Guardian сообщается о том, что Президент России Владимир Путин обсудит вопрос об украинском кризисе во время встречи с Президентом Франции Франсуа Олландом 5 июня в Париже.

Переговоры будут проходить в Елисейском дворце в Париже накануне празднования 70-летия Нормандской операции. Эта встреча главы РФ и лидера одного из самых могущественных западных государств будет первой после аннексии Крыма Россией в марте.

«Президенты двух стран проведут переговоры по главным международным вопросам и вопросам двустороннего сотрудничества, в том числе они обсудят украинский кризис», – сообщил помощник Президента России Юрий Ушаков.

Это заявление было сделано на следующий день после того, как десятки ополченцев были убиты украинскими военными в ходе ожесточенных боев за контроль над донецким аэропортом. Представители так называемой Донецкой Народной Республики заявили, что они потеряли около 50 своих бойцов во время столкновений в понедельник, в то время как назначенный киевскими властями мэр Донецка Александр Лукьянченко сообщил, что было убито около 40 человек, в том числе двое мирных жителей. Он утверждал, что многие из погибших были гражданами России.

Правительство усилило свою «антитеррористическую операцию» на востоке после победы бизнесмена Петра Порошенко на президентских выборах в воскресенье.

Порошенко, который в начале июня официально переймет власть от временного правительства, взявшего на себя руководство страны после того, как бывший президент Виктор Янукович сбежал в Россию три месяца назад, заявил, что операция должна длиться не недели или месяцы, а «несколько часов». Россия заявила, что она открыта для диалога с Порошенко, но неоднократно призывала Украину вывести свои войска с востока.

После встречи в Брюсселе во вторник руководители государств ЕС призвали Москву «использовать свои рычаги влияния на вооруженных сепаратистов в целях деэскалации конфликта в восточной Украине».

Российские войска должны продолжить отходить от украинских границ, потому как, по словам представителей НАТО, таким образом, они оказывают давление на Украину, сказали лидеры ЕС.

Повстанцы все еще контролируют некоторые правительственные здания в Донецке и других городах области, которые были захвачены больше месяца назад. Тем не менее, захват аэропорта стал последней каплей для украинских властей. Когда группа из приблизительно 200 боевиков попыталась захватить его в понедельник утром, она встретила серьезное сопротивление, в том числе были нанесены удары с воздуха.

Украинские СМИ сообщили о том, что «кадыровцы» – грозные боевики, верные Кремлю, которых поддерживает чеченский лидер Рамзан Кадыров – участвуют в боевых действиях. На самом деле было замечено много бойцов из Северного Кавказа в регионе, но неясно, являются ли они добровольцами, или это полуофициальные батальоны, направленные Кремлем.

В заявлении, опубликованном в среду на Instagram, Кадыров отрицал, что отправлял свои войска в восточную Украину на помощь пророссийским боевикам, но сказал, что некоторые чеченцы, возможно, отправились туда по своей воле.

По его словам, две третьих из трех миллионов чеченцев живут за пределами Северного Кавказа, поэтому он «не может и не должен знать, куда каждый из них направляется».