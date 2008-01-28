В БЮТ готовы на уступки ПР и КПУ - лишь бы те не ушли в «партизаны»

В ближайшее время Верховная Рада сможет возобновить конструктивную работу – считает народный депутат, член фракции Блока Юлии Тимошенко Александр Шепелев.

«На сегодня сессия не закрыта, значит, парламент работает. Для закрытия сессии необходимо как минимум разблокировать трибуну Верховной Рады. Уверен, что это возможно в ходе переговоров и достижения компромиссного решения, устраивающего все стороны. Суть демократии, в современном европейском понимании, в том и заключается, чтобы найти решение, соответствующее как интересам большинства, так и меньшинства. Безусловно, что для этого каждой стороне чем-то придётся поступиться. Ведь без готовности к взаимным уступкам компромисс невозможен», - сказал Александр Шепелев.

Народный депутат также обратил внимание не то, что БЮТ неоднократно демонстрировал готовность и умение договариваться с разными политическими силами, именно руководствуясь вышеуказанными соображениями.

«Оппозицию не нужно загонять в угол – ведь, если подобное происходит, она перестаёт быть парламентской и уходит в «партизаны». Нельзя забывать, что избранные в парламент силы представляют избирателей Украины, а избиратели Партии регионов или Блока Литвина – такие же полноправные хозяева украинского государства, как и избиратели БЮТ и НУНС. Наши оппоненты (когда мы были в оппозиции) об этом иногда забывали, но мы помним. Для нас не существует избирателей второго сорта, поскольку БЮТ реально представляет интересы всей Украины», - добавил Александр Шепелев.