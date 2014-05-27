В Украине создан интернет-сервис для отправки писем народным депутатам

«Napyshy.org облегчает отправку письма народному депутату Украины в правильном формате», - говорится в сообщении на сайте. При этом, согласно сообщению, сервис не гарантирует, что автор обращения обязательно получит ответ на письмо.

«Каждый гражданин должен понимать, что обращение, направленное по электронной почте ничем не отличается от обращений, отправленных почтой или переданных в приемную», - отмечается на сайте.

Для рассмотрения обращения гражданин в обязательном порядке должен указать свою фамилию, имя и отчество, адрес (почтовый адрес и электронную почту) и телефон.

«Оскорбления, угрозы и нецензурные выражения могут стать основанием для административно-уголовного преследования со стороны адресатов», - указывается в правилах использования интернет-ресурса.