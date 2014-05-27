Под Новоайдаром боевики обстреляли рейсовый автобус и автомобили, есть погибшие - СМИ

Автобус, выполнявший рейс Луганск-Северодонецк, попал под обстрел террористов в районе железнодорожного переезда в Новоайдаре. Информацию об этих событиях издание "Сегодня в Северодонецке" получило из двух источников - со слов пассажира автобуса и местных жителей

Вечером 26 мая около 18.15 автобус обогнали две легковые машины. Автомобили шли на скорости примерно 100 км/час и не снизили ее перед неким блокпостом. Чей блокпост – пассажиры не поняли, но не Национальной гвардии, так как украинского флага на нем не было. С этого блокпоста по машинам вдогонку открыли стрельбу, прострелили колеса, и те остановились. Из них стали выскакивать люди и выползать раненые. Боевики в камуфляже и масках преследовали убегавших и положили их лицом на землю. После этого дали очередью перед как раз подъехавшим автобусом, и он остановился.

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Водитель сказал пассажирам выбираться наружу. Пассажиры пытались укрыться, ползти, но одной из женщин пуля по касательной содрала кожу с головы, а мужчине прострелили ногу. Люди спрятались за стенами расположенного рядом кафе, и хозяин впустил их внутрь, усадив на пол, чтобы головы были ниже уровня подоконников.

Пострадали еще двое – женщина за рулем «Ланоса», оказавшегося в эпицентре событий, и местный житель. Женщине пуля попала в позвоночник и чуть позже, когда подъехала местная «скорая», ее отправили в Луганск. Местный житель получил ранение головы с вытеканием мозгового вещества. Он был доставлен в Новоайдарский ФАП, где оставлен, так как был нетранспортабелен. Однако сегодня мужчина был еще жив, состояние стабилизировалось и его тоже доставили в Луганск.

Боевики бросили раненых и одного, как утверждают очевидцы, убитого в автобус, развернули его и, видимо, вернулись на свой блокпост. Автобус вел его водитель.

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Северодончане смогли вернуться домой поздно вечером на «бусике», с хозяином которого договорился по телефону хозяин кафе. Почти все их вещи остались в захваченном автобусе.

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