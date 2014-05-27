ЦИК обработала 94,12% протоколов: Порошенко набрал 54,46%, Тимошенко - 12,88%, Ляшко - 8,37%

ЦИК признала признала недействительными 1.36% избирательных бюллетеней.

Об этом свидетельствует информация, которая обнародована в информационно-аналитической системе “Выборы” на сайте ЦИК. Согласно обработанным электронными протоколами, Петр Порошенко набрал 54,46% голосов избирателей, Юлия Тимошенко - 12,88%, Олег Ляшко - 8,37%, Анатолий Гриценко - 5,45%, Сергей Тигипко - 5,28%, Михаил Добкин - 3,07%, Вадим Рабинович - 2,27%. Все остальные кандидаты набрали менее 2% голосов.

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