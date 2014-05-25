Самая высокая явка наблюдается в западных областях Украины - ОПОРА

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Гражданской сети ОПОРА, по данным наблюдателей организации, явка на внеочередных выборах президента по состоянию на 16.00 составляла 45% избирателей.

Читайте такжеВ Донецкой области возросло количество работающих избирательных участков - ЦИКТак, в центральных областях (Винницкая, Житомирская, Черкасская, Днепропетровская, Киевская, Кировоградские области и Киев) явка избирателей была 47%, на западе страны (Львовская, Ивано-Франковская, Закарпатская, Тернопольская, Хмельницкая, Ровенская, Волынская, Черновицкая) - 52%, а на востоке (Донецкая, Харьковская, Сумская, Черниговская, Луганская области) - 37% и юге (Одесса, Херсон, Николаев, Запорожье) - 37%.

При этом учтена погрешность - 1,3%.