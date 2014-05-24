В Северодонецке террористы похищают документы из избирательных участков

16:09, 24 мая 2014
Политика
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Поскольку бюллетени в Северодонецк еще не привезли, то боевики могут похищать уточненные списки избирателей и печати УИК.

Террористы на Луганщине похищают документацию из избирательных участков / REUTERS

В Северодонецке вооруженные боевики из террористической организации "ЛНР" объезжают избирательные участки и изымают имеющуюся там документацию.

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Об этом «Восточному варианту» сообщили в пресс-службе Луганской облорганизации Комитета избирателей Украины.

Поскольку бюллетени в Северодонецк еще не привезены, то «добычей» могут быть уточненные списки избирателей и печати УИК.

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