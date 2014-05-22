Опубликовано видео еще живых парней, которых расстреляли под Волновахой

Видео разместил на своей странице в Facebook журналист Артем Шевченко.

Как видно из видео, военные несут службу расслабленно и спокойно, при этом позволяют местному жителю беспрепятственно снимать обстановку на блок-посту. Другой мужчина спокойно агитирует военных, называет их оккупантами.

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Оператор спрашивает у военных, нападали ли на них "наши", а также как они переночевали. Из этого можно сделать вывод, что военными никуда не уезжали и ночевали там не одну ночь. Кроме того, это подтверждает "обжитость" территории, где расположились военные.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Волновахском районе Донецкой области группа вооруженных людей совершила нападение на блок-пост украинских военнослужащих.

По словам Турчинова, во время боев с террористами погибли 13 силовиков. Боевики имели целью захватить город Волноваха Донецкой области.

По данным Минобороны, «террористы коварно, из засады, открыли массированный огонь из стрелкового вооружения, ручных противотанковых гранатометов и минометов по блокпосту, на котором несли службу военнослужащие одной из воинских частей ВС Украины. Во время обстрела один из зарядов попал в боевую машину, которая находилась на блокпосту, что вызвало взрыв боекомплекта».