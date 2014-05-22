Bloomberg: Подписав газовый договор с Китаем, выиграл ли Путин?

В статье под названием «Подписав газовый договор с Китаем, выиграл ли Путин?» на сайте Bloomberg.com редакторы сайта задаются вопросом, переиграл ли Владимир Путин Соединенные Штаты и их европейских друзей, подписав новый дорогой контракт на поставку природного газа в Китай.

Как бы ни хотелось российскому президенту, чтобы у всех сложилось такое мнение, это не совсем так.

Путин назвал это соглашение «эпохальным событием». Российское правительство сделало совместное заявление, в котором едва завуалированно критиковало США и Европейский Союз за их действия во время украинского кризиса, предлагая мировому сообществу рассматривать этот договор в контексте их противостояния. Дата подписания контракта, была выбрана, конечно, не случайно, и остальные страны вряд ли могут быть равнодушными к тому, что отношения между Россией и Китаем стали более тесными.

В то же время, переговоры о соглашении на поставку газа в Китай длились 10 лет, и ожидалось, что договор будет подписан в этом году. Две страны торговались в основном по поводу цены. Условия контракта, которые были объявлены на этой неделе, не дают четкого представления о настоящей цене на газ (например, неясно, сколько каждая из стран должна будет инвестировать в построение газопроводов), но, по-видимому, Китай будет платить за российский газ немного меньше, чем Европа. Если это действительно так, то значит обе стороны пошли на уступки, чтобы заключить этот договор.

Если кто-то и вышел победителем из этой ситуации, так это Китай. Он использовал желание России показать США и Европе, что она не боится санкций, в качестве рычага для давления, чтобы добиться для себя более приемлимой цены и наиболее выгодного для него расположения газопровода. Со своей стороны, Путин получил нового большого покупателя для российского экспорта, и теперь может сказать США и Европе: «Спасибо, но Россия спокойно может обойтись и без европейского рынка». Китай диверсифицирует свои источники энергии, особенно он стремится сократить использование угля, и делает это на льготных условиях. К тому же, обе страны солидарны в своей оценке недостатков демократического капитализма и достоинств других систем ценностей, что можно назвать бонусом для обеих сторон.

Чего эта сделка не означает, во всяком случае, пока, так это глобальной перестройки мира, которая бы поставила США и Европу в затруднительное невыгодное положение. Сложная история российско-китайских отношений говорит о том, что их долгосрочные интересы не совсем совпадают. Путин не захочет, чтобы Россия зависела от Китая больше, чем он хочет, чтобы она зависела от Европы. Во всяком случае, согласно новому договору, количество газа, которое будет экспортироваться с 2018 г., будет составлять примерно четвертую часть от того количества, которое Россия продает в Европу. Даже если эта цифра позже увеличится, говорить, что Россия теперь сможет обойтись без европейского рынка нелепо.

У России будут все основания восстановить отношения с Европой после окончания украинского кризиса. В это время Европа должна использовать все рычаги давления, которые у неё есть. Но пока в Украине неспокойно, новое соглашение ничего не меняет для европейских стран. Что касается более долгосрочной перспективы, Европа знает, что ей необходимо диверсифицировать источники энергии. Российско-китайский договор лишний раз подчеркнул важность об этом.

Да, это всегда повод для беспокойства, когда два тиранических правительства, которые руководят такими крупными и могущественными государствами, углубляют свои связи и находят новые пути для сотрудничества. В этом случае, однако, новый альянс вряд ли кардинально изменит отношения, которые веками основывались на соперничестве.

И пока эти партнерские отношения будут продолжаться, стоит заметить, мир будет получать от них огромную выгоду: в интересах каждого, чтобы Китай, чья доля выбросов парниковых газов на планете быстро растет, использовал меньше угля и больше газа. Спасибо Вам за это, Президент Путин!