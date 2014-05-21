Более 80% председателей судов остались работать на своих должностях
Председатель Высшего суда Украины Ярослав Романюк заявляет, что коллективы судов всех уровней в 80% случаях тайным голосованием переизбрали тех своих руководителей, которые ранее назначались на должности председателей судов.
Об этом он заявил журналистам.
Романюк напомнил, что недавно было изменено законодательство, и согласно этим изменениям не только председатель Верховного суда, но и председатели судов всех уровней избираются коллективами этих судов. По результатам тайных голосований, которые уже прошли в большинстве судов, руководителями были избраны те люди, которые и до того занимали эти должности.
Читайте такжеСудьи ВСУ призывают депутатов не спешить с принятием закона о восстановлении доверия к судам
“Сейчас активно продолжаются такие выборы, насколько мне известно, они почти завершились, и процентов на 80 коллективы переизбрали тех же председателей судов, которые раньше были назначены Высшим советом юстиции. В остальных судах проведена смена руководства, а в некоторых голосование еще не состоялось”, - сказал Романюк.