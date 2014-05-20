Террористы захватили участковую комиссию в Мариуполе, есть пострадавший

12:52, 20 мая 2014
Политика
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В ЦИК сообщают, что по состоянию на 11 часов одну из участковых комиссий 59го округа захватили боевики.

REUTERS

Вооруженные люди захватили одну из участковых комиссий, что входит в 59-ый избирательный округ с центром в Мариуполе.

Об этом "Украинской правде" сообщил пресс-секретарь Центризбиркома Константин Хивренко.

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"По состоянию на 11 часов одну из участковых комиссий 59го округа захвачено вооруженными людьми", - сказал он.

Также он добавил, что одному из членов этой комиссии нанесены телесные повреждения.

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