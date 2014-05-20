Швейцария внесла 13 человек в список санкций из-за событий в Украине

Об этом сообщили в Государственном секретариате экономики Швейцарии. В ведомстве пояснили, что эти меры имеют цель "помешать обходу международных санкций, связанных с ситуацией в Украине", пишет Крым.Реалии.

Среди 13 новых лиц в списке - первый заместитель главы администрации президента России Вячеслав Володин, прокурор Крыма Наталья Поклонская, «народный мэр» Славянска Вячеслав Пономарев, сепаратисты Игорь Безлер и Игорь Какидзянов, начальник Центральной избирательной Комиссии (ЦИК) «Донецкой народной республики» Роман Лягин, а также депутат Верховной Рады Украины Олег Царев.

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Новый черный список повторяет тот, который на прошлой неделе принял Европейский союз.

Санкции вступят в силу во вторник, 20 мая, в 12:00 по местному времени (13:00 по Киеву).