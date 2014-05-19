Заседание ВСК по расследованию гибели Сашка Билого не состоялось из-за отсутствия кворума

"Заседание ВСК по расследованию обстоятельств гибели А. Музычко не состоялось. Не было кворума. В отличие от прошлого заседания, когда оно было сорвано из-за отсутствия представителей общественности, сегодня общественность была почти в полном составе", - написал на своей странице в Facebook нардеп Юрий Деревянко.Читайте такжеДрузья и адвокаты Сашка Билого заявляют о фальсификации следствия

Депутат уточнил, что сегодня из 10 депутатов членов ВСК присутствовали - 3.

"7 - отсутствуют (А.Н. Герман и Н.Л. Княжицкий в связи с болезнью), другие по неизвестным причинам", - подчеркнул Деревянко.

Он также сообщил, что его инициатива пригласить на следующее заседание ВСК следователя ГПУ в производстве которого находится дело о гибели А.Музичко не нашла поддержки среди присутствующих на сегодняшнем заседании.