Кличко и воины-афганцы подписали соглашение о стратегическом партнерстве

Кличко поблагодарил афганцев за активную гражданскую позицию, в частности во время событий на Майдане, и призвал их вместе воплощать в жизнь необходимые изменения.

"Я вижу здесь много знакомых лиц - тех, с кем вместе мы стояли на Майдане. Несмотря на морозные ночи и милицейские дубинки, давление силовиков и опасность для жизни, вы в очередной раз, как и тогда, в Афганистане, выполнили свой ​​гражданский долг. Но это было только начало борьбы. Нам нужно еще многое сделать, чтобы изменить страну и столицу. Нужно провести реформы, реализовать те изменения, ради которых более сотни людей отдали свою жизнь, а десятки тысяч рисковали ею", - отметил Виталий Кличко во время встречи с воинами-афганцами.

Он подчеркнул, что реформы в столице можно начать только при условии наполнения бюджета Киева. А для этого прежде всего нужно побороть коррупцию. "Поход в мэры - это билет на войну, но я не боюсь бороться. Киев должен объявить войну тем милиционерам и прокурорам, которые крышуют незаконные киоски, войну тем, кто сидит на теневых потоках и крадет деньги киевлян. Киев может наполнить бюджет. Для этого нужно побороть коррупцию. И оружием в этом деле будут прозрачность и публичность", - подчеркнул политик.

К лидеру "УДАРа " также обратился афганец из Чернигова Сергей Бас, который поблагодарил Кличко за помощь. Воин - афганец с первых дней был на Майдане, но у него внезапно возникли проблемы со здоровьем, и он впал в кому. "Когда мне врачи отводили на жизнь 12 часов, первым откликнулся Кличко, вторым - Куницын. Теперь я их могу назвать своими боевыми друзьями, братьями , которые спасли мне жизнь" , - сказал Бас.