Местная милиция отказалась подчиняться "министру" террористической ЛНР - СМИ

Об этом корреспонденту "Восточного варианта" сообщил информированный источник.

По его словам, аппарат облМВД считает назначение Ивакина незаконным и, таким образом, не собирается подчиняться "министру" Луганской народной республики, которую, на днях ГПУ призналатеррористической организацией.

В ближайшее время источник обещал предоставить более полную информацию о "настроениях" в рядах ГУ МВД Украины в Луганской области.

Напомним, главное управление МВД в Луганской области передислоцируется из Луганска на север региона - в город Старобельск.

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Отметим, ранее сообщалось, что «главой» МВД самопровозглашенной Луганской народной республики назначен Юрий Ивакин. Соответствующий приказ "губернатор" ЛНР Валерий Болотов 18 мая. С этим документом Ивакин прибыл в здание силового ведомства в Луганске. По данным СМИ, Ивакин утром 19 мая приступает к исполнению обязанностей "главы" МВД "Луганской народной республики".

До этого Ивакин возглавлял управление Министерства внутренних дел Украины в Житомирской области. До этого Ивакин работал начальником Криворожского городского управления УМВД Украины в Днепропетровской области. После, выйдя на пенсию, возглавлял один из столичных штабов Партии регионов.

МВД области уже обвинило сепаратистов в обострении криминогенной ситуации на Луганщине. Из-за раздачи огнестрельного оружия местному населению, в области процветает бандитизм. Бандиты на блокпостах занимаются грабежом фур, похищают автотранспорт, захватывают в заложники директоров мелких предприятий, занимаются вымогательством.