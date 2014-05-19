В Луганске сепаратисты из «ЛНР» приняли «конституцию» и избрали руководство своей «республики»

В воскресенье в Луганске представители так называемой «Луганской народной республики» провели «первое республиканское собрание».

Как передает корреспондент УНИАН, в 20.00 в сессионном зале Луганского областного совета собрались депутаты, права голоса которым делегировали местные общины Луганщины.

Читайте такжеГУ МВД в Луганской области заняли сепаратисты и назначили "руководство"

На мероприятии была принята «конституция Луганской народной республики» как временный закон самопровозглашенной республики. Зачитывали каждый пункт документа, после чего голосовали поднятием рук.

Также, на собрании был избран «глава» ЛНР. Им стал Валерий Болотов, который принял присягу на верность ЛНР.

Читайте такжеВ Луганске похитили 20 студентов-африканцев, в ЛНР их называют «гвардейским подразделением из Африки»

«Председателем» республиканского собрания «Луганской народной республики» избран Василий Никитин, которого позже назначили и «главой правительства ЛНР».

Ранее, как сообщал УНИАН, боевики ЛНР заняли здание Главного управления МВД Украины в Луганской области и назначили на пост «министра внутренних дел ЛНР» Юрия Ивакина.