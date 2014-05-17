Участники второго круглого стола нацединства просят Раду принять Меморандум мира и согласия

Участники второго Общеукраинского круглого стола национального единства просят Верховную Раду Украину рассмотреть и принять Меморандум мира и согласия.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал первый президент Украины Леонид Кравчук, закрывая заседание второго Общеукраинского круглого стола национального единства в Харькове.

«Круглый стол оценивает положительно (меморандум – УНИАН), обращается, чтобы Верховная Рада его рассмотрела и приняла», - сказал он. При этом в ходе круглого стола первый президент говорил о необходимости доработки меморандума и других документов, которые были представлены сегодня на рассмотрение круглого стола, включая изменения в Конституцию.

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Кравчук анонсировал, что следующий круглый стол может состояться в Черкассах.

Как сообщал УНИАН, сегодня на круглом столе народный депутат от Партии регионов Вадим Новинский зачитал проект меморандума, который подготовила его политическая сила. Среди прочего, в меморандуме планируется написать, что Верховная Рада призывает все стороны конфликта протянуть друг другу руки, отказаться от радикальных действий и вместе вернуться к совместной работе по защите демократической, суверенной и единой Украины, в которой свободно будут жить люди разных национальностей, политических убеждений и вероисповеданий. А также в меморандуме планируется выразить поддержку Женевских договоренностей, осудить противоправное применение оружия и насилие, которые привели к массовым убийствам людей и другим преступлениям против человечества.

Также в меморандуме предлагается гарантировать проведение конституционной реформы, в основу которой будет положена децентрализация государственной власти, внеблоковый статус Украины. Также предлагается записать, что участие в любых экономических, политических, междугосударственных союзов принимается исключительно по результатам всенародного референдума.

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Также предлагается предусмотреть возможность жителям регионов решать свои проблемы на местных референдумах.

Также регионалы планируют предусмотреть усиление роли парламента при внесении изменений в Конституцию, проведение судебной реформы и правоохранительной реформы, упрощение процедуры импичмента, создание антикоррупционного комитета.

Кроме того регионалы предлагают закрепить статус русского языка в Конституции.

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Предлагаются принять закон про амнистию для граждан, которые принимали участие в акциях массового протеста в последнее время, кроме особо тяжких преступлений против жизни и свободы людей.

Еще одним пунктом меморандума предлагается призвать к разоружению всех незаконных формирований, установление правопорядка, приостановление проведение АТО на юго-востоке Украины и возвращение военнослужащих, задействованных в АТО в места их постоянной дислокации.