Стали известны подробности побега Болотова от пограничников

Государственная пограничная служба Украины сообщила подробности задержания и бегства самопровозглашенного «губернатора» так называемой Луганской народной республика Валерия Болотова.

Как отмечают в пресс-службе ведомства, 200 вооруженных сепаратистов прибыли на границу отбивать своего самопровозглашенного лидера.

«Сегодня утром в пункт пропуска «Довжанский», что на Луганщине прибыл автомобиль «BMW» с тремя мужчинами. Один из них оказался гражданином Украины Валерием Болотовым, относительно которого пограничники имели поручение УСБУ в Луганской области о задержании. Поэтому его сразу взяли под охрану и поместили в отдельное помещение. По данному факту пограничники сообщили все взаимодействующие органы», - говорится в сообщении ведомства.

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В ГПСУ рассказали, что в связи с данной ситуацией было возможно нападение на пункт пропуска, поэтому личный состав подняли по команде «К бою». Пограничники вывели из пункта пропуска всех пассажиров, прекратили все процедуры оформления, о чем проинформировали российскую сторону, и заняли оборону, отмечают в пресс-службе.

«Около 7.00 до пункта пропуска с территории Украины прибыло 200 вооруженных лиц с групповым оружием. Они разместились вокруг пункта пропуска и начали требовать освобождения Болотова. С целью затягивания времени для прибытия вертолетов, которые должны были забрать задержанного, пограничники начали вести переговоры с вооруженными мужчинами о недопущении кровопролития и осуществления неправомерных действий. Однако в 7.50 ними была спровоцирована ситуация и началась стрельба. Нападающие пошли на штурм пункта пропуска, применяя при этом все имеющееся вооружение и гранаты», - сообщают в ГПСУ.

Как сообщал УНИАН, сегодня пограничники задержали "губернатора" Луганска Болотова, но его отбили террористы.

