Нардеп: без успешной АТО спокойных выборов не будет

Такое мнение в эфире телеканала "112 Украина" высказал народный депутат от фракции ВО "Свобода" Юрий Михальчишин, пишет Gazeta.ua.

"Как бы там сейчас не разворачивались события, без успешного завершения АТО на протяжении этой недели рассчитывать на спокойное и слаженное проведение избирательного процесса мы уже не можем", - отметил Михальчишин.

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По его словам, у власти на выбор есть две линии поведения.

"Либо АТО набирает обороты, проводится оперативно, жестко и масштабно, либо мы уже сейчас должны понимать, что будут серьезные претензии у очень многих субъектов и избирательного процесса, и международной геополитики к тому, как эти выборы пройдут", - уточнил парламентарий.