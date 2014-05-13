ВР не прекратила полномочий депутатов ПР из Крыма Дейча и Брайко

Как передает корреспондент УНИАН, они избирались в избирательных округах в Крыму и оба входят в состав фракции Партии регионов.

За досрочное прекращение полномочий Дейча голосование проходило дважды, но не было набрано необходимого количества голосов.

Также не набралось необходимого количества голосов при голосовании за прекращение полномочий Брайко.

Народный депутат Украины Нестор Шуфрич (фракция ПР) отметил, что с этими решениями не нужно спешить, поскольку нужно учитывать, о каком регионе Украины идет речь, и необходимо выяснить почему они решили написать заявления о сложении депутатских полномочий.Читайте такжеВР досрочно прекратила депутатские полномочия Яремы, Бондаренко, Топалова, Слюз

Как сообщал УНИАН, в марте Россия аннексировала украинский Крым.

19 марта народный депутат Украины от Партии регионов Дейч, избранный на парламентских выборах в округе Крыма, решил сложить депутатские полномочия.

«Как почетный крымчанин, учитывая волю избирателей, считаю, что не имею морального права продолжать исполнять обязанности народного депутата Украины, избранного по мажоритарному избирательному округу №8, и заявляю о сложении полномочий народного депутата Украины VII созыва», - заявил Дейч.