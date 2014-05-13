Порошенко обещает провести законный и цивилизованный референдум после выборов

Такое мнение он высказал в эфире программы "Свобода слова" на ICTV.

"Моя абсолютная позиция четкая: мы должны сохранить возможности для диалога и построить доверие. Мы не боимся никаких референдумов, мы их организуем и проведем в законный способ. Люди имеют право высказать свою точку зрения по любому вопросу. Но этот референдум будет без автоматчиков, он будет с наблюдателями и будет касаться вопросов, которые сегодня действительно волнуют людей", - отметил Порошенко, которого цитирует его пресс-служба.

Вместе с тем, он подверг критике псевдореферендум в восточных областях Украины, подчеркнув, что "действия сепаратистов и террористов финансируются Януковичем и его окружением".

"Никакого голосования на востоке Украины не произошло - это ширма, это дымовая завеса для того, чтобы прикрыть другие намерения, - отметил Порошенко. - Это сценарий возвращения клана Януковича на Донбасс, но он не пройдет".

Читайте такжеМИД Британии: голосование на Евровидении имеет больший вес, чем "референдум" на ДонбассеПолитик также выразил сожаление по поводу того, что жители Донбасса почему-то восприняли свержения режима Януковича как собственное поражение.

«Но это невозможно допустить, это неправда. Донбасс выиграл от этого и мы должны объяснить это всем. Выиграл от того, что в стране не будет коррупции, выиграл от того, что мы проведем изменения в Конституцию, которые приведут к децентрализации власти", - сказал Порошенко.

"Львиная часть полномочий должна перейти в регионы до территориальных общин. Вопросы культуры, вопросы языка - сегодня это все может быть передано для решения на местах. И именно новый президент, внеся новый проект Конституции, сразу же приедет на Донбасс ее обсуждать", - подчеркнул Порошенко.