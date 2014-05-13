Евросоюз обнародовал новый санкционный список

00:01, 13 мая 2014
Политика
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Европейский союз официально обнародовал в понедельник перечень новых физических и юридических лиц, в отношении которых вводятся санкции из-за их причастности к дестабилизации в Украине.

єс Фото УНІАН

Как сообщает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, решение принял Совет ЕС на уровне министров иностранных дел 28 стран-членов, а информацию поместил официальный Журнал ЕС, после чего решение вступило в силу с 12 мая. 

Таким образом с фамилиями тринадцати человек общее количество чиновников, против которых действуют санкции ЕС, достигло 61 человека. 

Список лиц, против которых вводятся санкции с 12 мая:

1. Вячеслав Володин, первый заместитель главы Администрации Президента России; 

2. Генерал-полковник Володмир Шаманов, командующий ВДВ России; 

3. Володмир Плигин, глава конституционного комитета Госдумы России; 

4. Петр Ярош, исполняющий обязанности главы Федеральной миграционной службы в Крыму; 

5. Олег Козюра, исполняющий обязанности главы Федеральной миграционной службы в Севастополе; 

6. Вячеслав Пономарев, самопровозглашенный мэр Славянска; 

7. Игорь Безлер, один из лидеров вооруженных формирований в Горловке;

8. Игорь Какидзянов, один из лидеров вооруженных формирований самопровозглашенной "Донецкой народной республики"; 

9. Олег Царев, депутат Верховной Рады Украины, призвал к созданию "Федеративной республики Новороссии"; 

10. Роман Лягин, глава ЦИК "Донецкой народной республики"; 

11. Александр Малыхин, председатель ЦИК "Луганской народной республики"; 

12. Наталья Полонская, прокурор Крыма; 

13. Игорь Шевченко, исполняющий обязанности прокурора Севастополя.

Также в списке относительно санкций две крымские компании, которые были конфискованы в Украине - "Черноморнефтегаз" и компания "Феодосия". 

Решение номер 477/014 подписано представителем ЕС по внешней политике и политике безопасности Кэтрин Эштон.

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