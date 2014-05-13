Евросоюз обнародовал новый санкционный список

Как сообщает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, решение принял Совет ЕС на уровне министров иностранных дел 28 стран-членов, а информацию поместил официальный Журнал ЕС, после чего решение вступило в силу с 12 мая.

Таким образом с фамилиями тринадцати человек общее количество чиновников, против которых действуют санкции ЕС, достигло 61 человека.

Список лиц, против которых вводятся санкции с 12 мая:

1. Вячеслав Володин, первый заместитель главы Администрации Президента России;

2. Генерал-полковник Володмир Шаманов, командующий ВДВ России;

3. Володмир Плигин, глава конституционного комитета Госдумы России;

4. Петр Ярош, исполняющий обязанности главы Федеральной миграционной службы в Крыму;

5. Олег Козюра, исполняющий обязанности главы Федеральной миграционной службы в Севастополе;

6. Вячеслав Пономарев, самопровозглашенный мэр Славянска;

7. Игорь Безлер, один из лидеров вооруженных формирований в Горловке;

8. Игорь Какидзянов, один из лидеров вооруженных формирований самопровозглашенной "Донецкой народной республики";

9. Олег Царев, депутат Верховной Рады Украины, призвал к созданию "Федеративной республики Новороссии";

10. Роман Лягин, глава ЦИК "Донецкой народной республики";

11. Александр Малыхин, председатель ЦИК "Луганской народной республики";

12. Наталья Полонская, прокурор Крыма;

13. Игорь Шевченко, исполняющий обязанности прокурора Севастополя.

Также в списке относительно санкций две крымские компании, которые были конфискованы в Украине - "Черноморнефтегаз" и компания "Феодосия".

Решение номер 477/014 подписано представителем ЕС по внешней политике и политике безопасности Кэтрин Эштон.