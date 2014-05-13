Евросоюз обнародовал новый санкционный список
Европейский союз официально обнародовал в понедельник перечень новых физических и юридических лиц, в отношении которых вводятся санкции из-за их причастности к дестабилизации в Украине.
Как сообщает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, решение принял Совет ЕС на уровне министров иностранных дел 28 стран-членов, а информацию поместил официальный Журнал ЕС, после чего решение вступило в силу с 12 мая.
Таким образом с фамилиями тринадцати человек общее количество чиновников, против которых действуют санкции ЕС, достигло 61 человека.
Список лиц, против которых вводятся санкции с 12 мая:
1. Вячеслав Володин, первый заместитель главы Администрации Президента России;
2. Генерал-полковник Володмир Шаманов, командующий ВДВ России;
3. Володмир Плигин, глава конституционного комитета Госдумы России;
4. Петр Ярош, исполняющий обязанности главы Федеральной миграционной службы в Крыму;
5. Олег Козюра, исполняющий обязанности главы Федеральной миграционной службы в Севастополе;
6. Вячеслав Пономарев, самопровозглашенный мэр Славянска;
7. Игорь Безлер, один из лидеров вооруженных формирований в Горловке;
8. Игорь Какидзянов, один из лидеров вооруженных формирований самопровозглашенной "Донецкой народной республики";
9. Олег Царев, депутат Верховной Рады Украины, призвал к созданию "Федеративной республики Новороссии";
10. Роман Лягин, глава ЦИК "Донецкой народной республики";
11. Александр Малыхин, председатель ЦИК "Луганской народной республики";
12. Наталья Полонская, прокурор Крыма;
13. Игорь Шевченко, исполняющий обязанности прокурора Севастополя.
Также в списке относительно санкций две крымские компании, которые были конфискованы в Украине - "Черноморнефтегаз" и компания "Феодосия".
Решение номер 477/014 подписано представителем ЕС по внешней политике и политике безопасности Кэтрин Эштон.