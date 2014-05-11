За сутки в Луганской области убиты четверо парней

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью ГУМВД Украины в Луганской области, в 00:05 в г. Ровеньки возле кафе-бара «Шансон», расположенного на ул. Дзержинского, был обнаружен труп гражданина, 1990 г.р. с огнестрельным ранением затылочной части головы В совершении уголовного правонарушения разоблачен гражданин 1983 г.р.

В г. Брянка в 4.40 на перекрестке улиц Московская и Котовского также был обнаружен труп гражданина, 1987 г.р., с огнестрельным ранением головы. Принимаются меры по розыску и задержанию лица, совершившего данное уголовное правонарушение.

Читайте такжеКриминогенная ситуация в Луганской области вышла из-под контроля - милицияВ тот же день в 5.00 в Брянковскую городскую больницу был доставлен 21-летний парень со сквозным огнестрельным проникающим ранением брюшной полости. Установлено, что смертельные телесные повреждения он получил на перекрестке улиц Московская и Котовского. В совершении уголовного правонарушения разоблачен гражданин 1981 г.р.

Через два часа после этого, в 7.10 в г. Ровеньки вблизи парка отдыха имени героев ВОВ, на ул. Парковой, нашли повешенным 17-летнего парня, на теле которого обнаружены многочисленные гематомы, а также ушибленные раны головы. Принимаются меры по розыску и задержанию лица, совершившего данное уголовное правонарушение.

По всем указанным фактам возбуждены уголовные производства по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.