Террористы готовятся захватить 80 школ в Донецке для проведения «референдума» – ОГА

Об этом сообщается на сайте ОГА.

“В Донецкую облгосадминистрацию из различных источников поступает информация о готовящихся 10 мая 2014 года вооруженных захватах более 80 учебных заведений (школ) во всех районах г. Донецка для проведения 11 мая 2014 года активистами Донецкой народной республики так называемого «народного референдума», - говорится в сообщении.

Донецкая облгосадминистрация обращает внимание, что в соответствии с действующим законодательством Украины, захват помещений, сооружений или других объектов предприятий, учреждений, организаций является уголовным преступлением, за которое предусмотрена уголовная ответственность (статьи 294-295 Уголовного кодекса Украины).

Как сообщал УНИАН, Департамент образования Донецкой областной государственной администрации не давал разрешение на использование помещений школ для проведения референдума 11 мая.

6 апреля в Донецке пророссийские сепаратисты штурмом захватили здание облгосадминистрации, требуя немедленного созыва внеочередной сессии облсовета и принятия депутатами решения о проведении в регионе референдума о присоединении к России.

7 апреля захватившие здание сепаратисты объявили о создании суверенного государства «Донецкая республика» и о намерении провести 11 мая референдум о статусе региона.

Официальный Киев настаивает, что "референдум", который планируют провести пророссийские сепаратисты 11 мая, нелегитимный.