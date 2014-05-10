84,1% украинцев намерены голосовать на выборах - опрос

Об этом свидетельствуют результаты всеукраинского телефонного опроса, проведенного по заказу ТСН компанией ГФК Юкрейн 6-8 мая.

Согласно опросу, 84,1% респондентов планируют голосовать, 13,3% - не планируют идти на выборы, а 2,5% ответили, что не определились, пойдут на участки.

Читайте такжеБолее половины украинцев готовы жить с экономическими трудностями - опрос

Самый высокий процент желающих идти на выборы - на Западе Украины - 95,2%. В то же время не планируют идти на выборы 4,8% респондентов.

В северных областях на выборы пойдут 90,7% украинцев, не планируют голосовать 7,8%, не определились с выбором 1,4% опрошенных.

Результаты опроса в центральных регионах показали, что голосовать 25 мая намерены девять из десяти украинцев - 90,8%. Не хотят идти на выборы 7,9% и не определились 1,3%.

В южных регионах утвердительно ответили 84,1% респондентов, 13,3% не проявляют желания голосовать, а 2,5% не смогли уверенно ответить на вопрос.

В восточных областях процент тех, кто не желает идти на выборы, самый высокий. Лишь двое из трех жителей восточных регионов намерены голосовать - 66,4%, и почти каждый третий не планирует идти на выборы - 29%. Не определились с выбором 5,6% опрошенных. Стоит отметить, что в ряде регионов на Востоке Украины проходит антитеррористическая операция, в некоторых городах действуют террористы, которые захватывают госздания, похищают и пытают людей и призывают не признавать нынешнюю власть и игнорировать выборы 25 мая.

Опрос проводился по заказу канала 1+1 компанией ГФК Юкрейн 6-8 мая. Метод опроса: компьютеризированные телефонные интервью (CATI) со звонками на мобильные телефоны. Выборка случайная, репрезентативна для населения Украины в возрасте 18 лет и старше по полу, возрасту, размеру населенного пункта и региона.

Ошибка не превышает 3.5% для выборки в целом или 9.0% для одного региона.

Полный состав регионов:

Север: Житомирская, Киев, Сумская, Черниговская. Макс. ошибка - 7.9%

Мероприятие: Волынская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Ровенская, Тернопольская, Черновицкая. Макс. ошибка - 7.5%

Центр: Винницкая, Днепропетровская, Кировоградская, Полтавская, Хмельницкая, Черкасская. Макс. ошибка - 7.1%

Юг: Запорожская, Николаевская, Одесская, Херсонская. Макс. ошибка - 9.0%

Восток: Днепропетровская, Луганская, Харьковская. Макс. ошибка - 7.3%