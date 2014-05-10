Милиция Мариуполя уверяет, что продолжает обеспечивать порядок в городе

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в официальном сообщении пресс-службы Мариупольского городского управления милиции.

«9 мая текущего года в Мариуполе произошли трагические события, в результате которых погибли и пострадали люди. Было повреждено здание Мариупольского городского управления милиции. Однако, несмотря на то, что произошло, правоохранители продолжают нести службу», - отмечается в сообщении.

Читайте такжеСаботаж и предательство в рядах милиции на востоке Украине имеют глобальный масштаб - Тимчук

В сообщении подчеркивается, что, не смотря на причиненный урон материально-техническому обеспечению, в настоящий момент в мариупольском гарнизоне милиции продолжают обслуживать сообщения граждан о происшествиях, также милиционеры заступают на охрану общественного порядка и прилагают все усилия, чтобы сохранить в городе стабильную оперативную обстановку и не допустить всплеска преступности.

В связи с тем, что значительно повреждено специальное оборудование в дежурной части горуправления милиции, все звонки, которые поступают на линию «102», принимает Донецкое горуправление милиции и переадресовывает по территориальности в районные отделы милиции Мариуполя.

Это вынужденная временная мера работы с обращениями граждан в органы внутренних дел, объясняют в милиции и предоставляют номера телефонов мобильных операторов «Киевстар» и «МТС» для связи с дежурной частью каждого районного отделения милиции Мариуполя.

Как сообщал УНИАН, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявлял, что 9 мая в ходе антитеррористической операции в Мариуполе убито около 20 террористов, четырех взяли в плен.

Потери среди сотрудников МВД - один человек убит, пятеро - ранены.

По информации Авакова, попытка группы вооруженных людей захватить штурмом здание УВД в центре города после ожесточенного столкновения закончилась неудачей.

В то же время здание горуправления милиции в Мариуполе сгорело.

По данным Министерства обороны Украины, в ходе вооруженных столкновений 9 мая в Мариуполе ранены 8 военнослужащих.

В Донецкой ОГА сообщили о 7 погибших в Мариуполе и 39 раненых.

10 мая в Мариуполе объявлено днем траура.