В Дружковке сепаратисты обстреляли дом члена ВО «Просвита»

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил по телефону сам Шаповалов.

Он рассказал, что сегодня, 8 мая, около 18.00 подъехали вооруженные люди на «Джипе» с автоматами, произвели несколько выстрелов по зданию, разбили стекла, взломали двери, открыли все подсобные помещения, подвал, вынесли ноутбук и другие вещи. В доме никого не было, но соседи были свидетелями произошедшего, и вызванная милиция зафиксировала 9 следов от выстрелов огнестрельного оружия.

Шаповалов рассказал, что ранее, 4 мая, в его частный дом неизвестные бросили бутылки с «коктейлем Молотова», и по счастливой случайности находившиеся в доме жена и внучка не пострадали.