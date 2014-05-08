За порядком в Одессе 9 мая будут следить киевские милиционеры

Сейчас же ситуация в городе остается спокойной. Чтобы не допустить новых столкновений и возможных провокаций в городе полностью отменили большинство мероприятий. Ограничатся лишь возложением цветов и так называемым привалом для ветеранов за городом, сообщает ТСН.

В милиции на этот раз обещают работать слаженно. За порядком будут следить не только местные правоохранители. Прибыло подкрепление и из Киева.

Местные активисты Майдана и Антимайдана во время закрытой встречи с губернатором Одесской области Игорем Палицей также договорились не проводить никаких акций в эти дни.

Сам город укрепляется. На всех подъездах к Одессе появились блокпосты - там дежурят активисты, правоохранители и военные Нацгвардии. Незваных гостей обещают жестко встречать.

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Тем временем в городе продолжается словесная перепалка между экс-губернатором Владимиром Немировским и народным депутатом Александром Дубовым.

Все обвинения в свой адрес господин Дубовый очередной раз называет безосновательными.

"Вы знаете, это абсолютно абсурдные заявления, и для меня странно, что такие заявления делает - еще вчера человек, который возглавлял область и был ответственным за порядок в этой области", - прокомментировал дискуссию нардеп, который возглавляет избирательный штаб Юлии Тимошенко.

"Я очень надеюсь, что следствие в ближайшее время поставит все точки над "и", и будут найдены виновные и привлечены к ответственности. Я очень надеюсь, что правоохранительные органы, которые допустили этот беспорядок, тоже будут вовлечены. В частности, господин Фучеджи", - заявил Дубовый.

"Мне очень жаль, что 2 месяца работы губернатора вошли в черные страницы нашего города - Одессы. Мне очень неприятно, что в этих черных страницах кровью написаны имена наших одесситов. Я надеюсь, что в дальнейшем власти больше никогда не повторят таких ошибок", - выразил надежду нардеп.

Простые одесситы, несмотря на опасения, в большей степени все же планируют завтра выйти на улицы. Говорят, хотя бы ради того, чтобы возложить цветы к обелиску Славы - не больше.

Напомним, 3 мая бывший председатель Одесской ОГА Владимир Немировский обвинил нардепа Дубового в организации кровавых беспорядков в Одессе.

"Народный депутат Украины от фракции "Батькивщина" Дубовый Александр - человек, который, по моему мнению, вел подрывную деятельность. Милиция саботировала работу по сепаратизму. СБУ знала, что в здании находилось оружие и неизвестное вещество. Это все креатура Александра Дубового", - заявил Немировский.

Кроме того, Немировский назвал Дубового "смотрящим".

По его словам, он подкупил местных силовиков, из-за чего и не было на них воздействия со стороны руководства области. Все действия по дестабилизации ситуации в области направленные на срыв президентских выборов.