Луганские пограничники задержали трех сепаратистов с пропусками "Народного ополчения Донбасса"

Как сообщили УНИАН в Отделе по вопросам взаимодействия со СМИ Администрации Государственной пограничной службы Украины, трое мужчин, которые пытались обойти пункт пропуска, оказались гражданами Украины, России и Латвии.

При досмотре у них обнаружена видео - и фотоаппаратуру, карту Луганской области, пропуска "Народного ополчения Донбасса", камуфляжную одежду.

В ходе проверочных мероприятий оказалось, что темнокожему латвийцу еще месяц назад запретили въезд в Украину сроком на 3 года. Уроженец Риги по прозвищу "Беня-Антимайдан" принимал участие в силовом противостоянии с украинскими военными в Крыму.

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Гражданин Украины рассказал, что 29 апреля выехал в Россию с целью перевести через границу россиянина и латыша. На найденных фотографиях видно как украинец позирует с оружием, в том числе из РПГ-7, на баррикадах Славянска и Краматорска.

С задержанными проводятся дополнительные проверочные мероприятия.

Как сообщал УНИАН, несколько ранее на данном пропускном пункте был задержан российского неонациста, у которого нашли антиукраинские агитационные материалы.