В Мариуполе снова горели баррикады из шин
14:24, 08 мая 2014Политика
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Экстремисты подожгли шины, которые служат укреплением для баррикад.
В Мариуполе сепаратисты снова подожгли шины /Фото: 0629.com.ua
Экстремисты подожгли шины, которые служили укреплением для баррикад. Движение транспорта на пр. Ленина не остановлено. Об этом 0629 сообщили очевидцы.
В 14.00 бригады ГСЧС устранили огонь, периметр горсовета оцепили правоохранители с автоматами.
Далее были подожжены баррикады со стороны ул. Университетской. Огонь здесь также был локализован.
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