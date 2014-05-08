В Мариуполе снова горели баррикады из шин

Экстремисты подожгли шины, которые служили укреплением для баррикад. Движение транспорта на пр. Ленина не остановлено. Об этом 0629 сообщили очевидцы.

В 14.00 бригады ГСЧС устранили огонь, периметр горсовета оцепили правоохранители с автоматами.

Далее были подожжены баррикады со стороны ул. Университетской. Огонь здесь также был локализован.