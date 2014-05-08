Царев сказал Путину не вмешиваться в дела Востока

Об этом заявил Олег Царев в эфире радиостанции "Говорит Москва", пишет Украинская правда.

"Мы можем перенести референдум, мы можем это сделать буквально за несколько дней, но для этого мы хотим увидеть встречное предложение действующей власти. Условием начала переговоров должно быть прекращение вооруженных действий, люди должны перестать гибнуть. Если этого не будет сделано, мы не будем считать, что власть готова договариваться", – сказал он.

При этом Царев отметил, что принятие окончательного решения не касается президента РФ Владимира Путина.

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"При всем уважении и симпатии к Владимиру Путину, но решение о референдуме принимали граждане Луганской и Донецкой области. Это решение принимает не Владимир Путин, это внутреннее дело дончан и луганчан, и мы будем обсуждать и принимать решение самостоятельно", – отметил Царев.