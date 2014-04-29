Япония объявила о новых санкциях против России

Санкции предусматривают временное прекращение выдачи въездных виз 23 представителям официальных структур РФ и другим лицам. Их список будет обнародован позже, сообщает ИТАР-ТАСС.

Санкции вводятся Японией в рамках выполнения коллективных решений, принятых руководителями семи ведущих промышленно развитых стран.

Читайте такжеКанада ввела санкции против девяти российских официальных лиц и двух банков

Напомним, 18 марта Япония уже ввела первый пакет санкций в отношении России. Он был связан с позицией РФ в отношении Крыма. Санкции тогда предусматривали приостановку консультаций о смягчении визового режима и замораживание начала переговоров о возможном заключении трех договоров - об инвестиционном сотрудничестве, о сотрудничестве в освоении космоса и о предотвращении опасной военной деятельности.