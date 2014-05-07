На Донетчине освободили трех украинских военных.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства обороны.

"6 мая около 16.00 в расположение Добропольського объединенного районного военного комиссариата ворвались почти 10 боевиков с огнестрельным оружием. Лица в масках захватили трех невооруженных военнослужащих, в том числе двух старших офицеров Вооруженных Сил Украины", - отмечают в ведомстве.

Читайте такжеНа Донбассе террористы освободили трех заложников со следами пыток

В сообщении также сказано, что нападавшие представились воинами армии так называемой “Донецкой народной республики” и перевезли заложников в здание Донецкой ОГА, которое удерживают боевики.

"В результате длительных переговоров с участием начальника военного гарнизона полковника Сергея Камеша, сегодня, 7 мая, ночью трех военнослужащих удалось освободить из плена", - подчеркивают в Минобороны.