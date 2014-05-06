За сепаратистами стоят крупные деньги, деньги Ахметова – журналист

Об этом пишут "Новости Донбасса".

Так, главред убежден, что на самом деле Ахметову не выгодно отделение Донецкой области от Украины, потому в таком случае он многое потеряет.

"Кто больше всего теряет от этого? Именно Ахметов. Но Ахметов ничего не делает, чтобы предотвратить сепаратизм. Почему? Местные власти, которые зависимы от Ахметова, также ничего не делают, чтобы противиться сепаратистам", - заявил Гармаш.

Помимо этого главный редактор "ОстроВа" убежден в том, что охрана холдинга "Метинвет" (компания, контролируемая Ахметовым, - УНИАН) принимала участие в избиении участников проукраинского митинга 13 марта на площади Ленина в Донецке, во время которого был убит активист ВО "Свобода" Дмитрий Чернявский.

"Я уже уверен, что за сепаратистами стоят крупные деньги, деньги Ахметова, это мое личное убеждение. После 11 мая (день проведения референдума сепаратистов, - УНИАН) нас может ожидать ситуация, когда регион де-факто контролируется сепаратистами, а де-юре принадлежит Украине", - добавил он.

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В окончание своего комментария, Гармаш добавил, что "сценарий Ахметова" постоянно ломается, в том числе и из-за действий бывшего президента Украины Виктора Януковича, который радикализирует протест в Славянске за счет российских наемников.