Насилуя Эренбурга

Заявления российского МИД о событиях в Украине уже несколько месяцев напоминают то ли про лозунг «Ложь – это правда», приписываемый Оруэллу, то ли про популярный в России наркотик дезоморфин («крокодил») и его разрушительное влияние на человеческую психику. Ложь и ненависть, подтасовка фактов и двойные стандарты стали визитной карточкой российской дипломатии.

На днях ведомство Сергея Лаврова опубликовало эпическое сочинение под названием «Белая книга. Нарушение прав человека и верховенства права в Украине (ноябрь 2013 – март 2014)» - историю Евромайдана из некой зазеркальной реальности, куда проникла пытливая мысль путинских чиновников.

Само заглавие «исследования» втихую готовит подсознание читателя к восприятию центрального тезиса российской пропаганды: о толпах озверевших нацистов, захвативших власть в Украине. Ведь оно отсылает – ни много, ни мало – к «Черной книге» Ильи Эренбурга и Василия Гроссмана (составленный под их редакцией сразу после окончания войны сборник документов и свидетельств, посвященный уничтожению евреев гитлеровцами). Правда, «Черную книгу» постигла печальная судьба: впервые на территории столь любимого Россией бывшего СССР она была издана только в 1991 году. Причем, как ни странно, в «оплоте нацизма» - Украине. Дважды.

На уровне заглавия сходство двух исследований заканчивается, потому что фронтовые корреспонденты Эренбург и Гроссман, видевшие то, о чем пишут, совсем иначе оценивали события, чем вполне самодостаточный МИД РФ, извергающий, пожирающий и переваривающий свои же информационные вбросы.

Кто знает, тот намек поймет. Для тех же, кто о «Черной книге» не слышал, в своей «Белой книге» российские дипломаты разместили фото охваченного огнем представителя силовых структур, недвусмысленно указывающее, о нарушении чьих прав и в каком контексте пойдет речь в «докладе».

Вот первая часть «исследования» - «Нарушения права на жизнь, общественного порядка и безопасности, применение пыток, бесчеловечное обращение и совершение беззакония». 97 пунктов в хронологическом порядке. Посмотрим.

24 ноября, первое столкновение, боевики… Ого! Такой ранний евромайдан, а уже «боевики». 27 ноября – создание «Правого сектора», 30 ноября – создание самообороны Майдана, 1 дек…

Стоп! Там же еще что-то было? Какая-то история, из-за которой и заварился весь сыр-бор. Ах да, разгон митинга в ночь на 30 ноября. Скукотища. Все хорошо, ничьи права и никакие законы не нарушены, упоминать об этом в «Белой книге» не стоит, едем дальше.

Штурм АП. Снесли памятник Ленину. Не дали себя разогнать. Построили баррикады. Столкновения на Грушевского... Опять смутное чувство, что что-то пропустили. А, вот оно! Законы о запрете ездить по пять машин, носить каски, ой, простите, «средства маскировки», собирать информацию о сотрудниках милиции и судьях и так далее. Не из-за этого ли «заварилась» вся каша? Ладно, проехали. Там тоже все по праву было – и голосование поднятием рук, и самый быстрый в мире подсчет проголосовавших, и сами законы.

Тем более, что впереди в докладе самое интересное: про боевиков Аль-Каиды и татар-ваххабитов, штурмующих совместно с Правым сектором Верховную Раду Крыма, про беспилотники (!) на Майдане и американские шлемы самообороны, которые не пробивает пуля.

Читая это, как и все предыдущие сочинения российского МИДа, понимаешь, что фальсифицированное исследование хуже фальсифицированной водки – от него люди не только слепнут и умирают, но и убивают.

Если в Украине и существует проблема бытовых нацизма и ксенофобии, то в заметно меньшем масштабе, чем в той же России. Причем, по странному стечению обстоятельств, как раз многие носители этой проблемы сегодня нацепили на одежду черно-оранжевые георгиевские ленточки и гордо именуют себя «антифашистами»…

...Когда-то писатель и публицист, киевлянин и гражданин мира Илья Эренбург создал не только «Черную книгу», но и элегическую притчу о бурной жизни маленького гомельского еврея Лазика Ройтшванеца, дал имя целой эпохе «оттепели», написал великолепные мемуары, и, с невероятным изяществом, перевел на русский язык стихи Франсуа Вийона. Но, кроме этого, его перу принадлежит знаменитая, совсем не мирная, не философская и не поэтическая статья суровых времен войны - «Убей немца». Статья о том, что «немец отныне не человек».

Тогда этот текст помог советским солдатам перестать видеть во врагах людей и победить, научившись эффективно убивать. Хочется надеяться, что сегодня, спустя 70 лет, российский МИД в своих заявлениях по Украине не станет намекать на нее.

Хватит «насиловать» Эренбурга. Он боролся за мир.