Главы МИД Украины и России сегодня встретятся в Вене

Центральной темой обсуждения будеткризис в Украине. По данным министерства иностранных дел Австрии, Лавров и Дещица с другими коллегами примут участие в «рабочем ужине», сообщает Радио Свобода.

Москва более двух месяцев отказывается признать легитимность поддерживаемого Западом украинского правительства. В то же время Россия выступает и против проведения 25 мая в Украине президентских выборов, которые укрепят легитимность власти.

Читайте такжеУкраина направила ноту МИД РФ об исполнении Женевских договоренностей

Впервые и на данный момент последний раз у Лаврова и Дещицы была официальная встреча в Женеве 17 апреля, когда руководители дипломатических ведомств США, ЕС, России и Украины одобрили сделку для деэскалации кризиса.

Во встрече в Вене примут участие около 30 министров иностранных дел стран Совета Европы, которая состоит из 47 государств. В Вене будет присутствовать британский министр Уильям Гейг, участие его коллег из Германии и Франции не запланирована.