На Херсонщине четверо неизвестных без документов пытались прорваться через украинский блокпост

Об этом УНИАН сообщили в Управлении прессы и информации Министерства обороны Украины.

По данным ведомства, инцидент произошел сегодня, 5 мая, в Геническом районе.

«Четверо жителей без документов, удостоверяющих личности, планировали осуществить проезд на автотранспорте через украинский блокпост вглубь Арабатской стрелки», - говорится в сообщении.

После того, как они пытались силой прорваться через блокпост, военнослужащими ВДВ Вооруженных сил Украины был сделан предупредительный выстрел в воздух.

Читайте такжеСБУ заявляет о возможном перевозки морем диверсантов и оружия«Вместо того, чтобы адекватно среагировать на предупреждение воинов-десантников, один из нарушителей взял в руки холодное оружие из багажника автотранспорта и двинулся с ним на военнослужащего. Не обращая внимания на предупреждение, нарушитель продолжал приближаться, военнослужащий, согласно действующему законодательству, применил оружие, произведя выстрел по ногам нападавшего и ранив его», - проинформировали в Минобороны.

В настоящее время нарушители переданы сотрудникам МВД. Раненого доставили в местную больницу. Его жизни ничего не угрожает, сообщили в ведомстве.

При этом в Минобороны добавили, что во время осмотра автотранспорта сотрудниками милиции были обнаружены спрятанные в нем наркотические вещества.