Всем пострадавшим в Одессе будет оказана помощь - политик

По ее словам, помощь в лечении и реабилитации будет оказана всем пострадавшим, независимо от того, на какой стороне они были.

Читайте такжеВ Одессе активисты на Куликовом поле установили флаг Украины«Вместе с командой мы начинаем программу помощи конкретным людям именно в Одессе. Это будет первая масштабная программа под эгидой Института социальной защиты граждан, который мы основали вместе с единомышленниками в апреле. Координатором оказания помощи будет представитель Института в Одессе Тамила Владиславовна Афанасьева», - сказала она.

Наталия Королевская отметила, что помощь будет оказана всем, кто пострадал во время столкновений 2 мая. «Сегодня я здесь, потому что я шла на выборы с одной целью – помочь людям. Сегодня в Одессе сотням людей нужна помощь. Все граждане Украины, независимо от того, на какой стороне они были, получат помощь в лечении и реабилитации», - сообщила она.

Кроме того Наталия Королевская высказала уверенность, что всем противоборствующим сторонам нужно остановиться, поскольку гражданская война – это путь в никуда для всех. «Я была в Одессе 10 апреля, когда весь город праздновал 70-летие освобождения от фашистов. Даже в страшном сне мне тогда не могло присниться, что через 3 недели погибнут более 40 человек и сотни получат ранения. Поэтому призываю всех политиков объединиться и оказать помощь всем пострадавшим», - сказала она.

Политик напомнила, что несколько дней назад приняла решение прекратить участие в выборах президента. По словам Наталии Королевской, выборы превратились в технологию отдельных политиков и ведут к расколу, именно поэтому она и сняла свою кандидатуру.

«Я не могу играть в политические игры, которые разрушают страну. Я считаю, что сейчас конкретные дела, помощь в конкретных ситуациях гораздо важнее. Но статус кандидата мне больше мешал делать это. Теперь я могу полностью посвятить себя тем людям, которым сегодня нужна реальная поддержка, а не политические лозунги», - отметила она.