Турчинов подписал указ о военном резерве СБУ
15:56, 05 мая 2014Политика
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Исполняющий обязанности президента Украины, председатель Верховной Рады Украины Александр Турчинов подписал указ, которым постановил утвердить положение о прохождении гражданами Украины службы в военном резерве Службы безопасности Украины.
Турчинов подписал указ о военном резерве СБУ / REUTERS
Соответствующий указ размещен на официальном сайте главы государства.
«В соответствии с пунктами 1 и 17 части первой статьи 106, статье 112 Конституции Украины и Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе", постановляю: 1. Утвердить Положение о прохождении гражданами Украины службы в военном резерве Службы безопасности Украины (прилагается, для служебного пользования). 2. Этот Указ вступает в силу со дня его опубликования», - говорится в указе.
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