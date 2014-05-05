Турчинов подписал указ о военном резерве СБУ

Соответствующий указ размещен на официальном сайте главы государства.

«В соответствии с пунктами 1 и 17 части первой статьи 106, статье 112 Конституции Украины и Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе", постановляю: 1. Утвердить Положение о прохождении гражданами Украины службы в военном резерве Службы безопасности Украины (прилагается, для служебного пользования). 2. Этот Указ вступает в силу со дня его опубликования», - говорится в указе.

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