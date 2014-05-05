Украинский спецназ под Славянском разгромил крупную группировку террористов - журналист

Об этом сообщил главный редактор издания Цензор.нет Юрий Бутусов на своей странице в Facebook.

"Украинский спецназ в жестоком бою разгромил крупную группировку террористов, которая предприняла попытку прорыва из окруженного нашими войсками Славянска", - написал он.

По данным источников журналиста в штабе АТО, несколько сотен бандитов атаковали позиции украинских частей, и были отброшены с большими потерями подоспевшими на помощь резервами.

Читайте такжеАнтитеррористический центр СБУ: в целом, ситуация в Славянске и Краматорске под контролем"На месте боя захвачено значительное количество новейшего оружия российского производства, состоящего на вооружении спецназа ГРУ РФ. Место боя осталось за нами - в настоящий момент проводится зачистка, бой утих буквально 30 минут назад", - сообщил журналист.

В бою принимали участие бойцы отрядов спецназа МВД "Омега" и "Ягуар", отряда спецназа СБУ "Альфа". Украинские войска понесли тяжелый урон.

"4 украинских воина погибли, 1 - в критическом состоянии. Около 20 наших военнослужащих получили ранения, им оказана помощь, они эвакуируются на вертолетах в ближайшие больницы", - пишет Бутусов.